Sérieux je vois de l'adoration pour DBFZ partout et un dégoût général pour MVCI...



Certains se plaignent du cast repompé mais pleurent dès que y'a pas de persos !

Vous avez pas l'air de savoir qu'un cast 100% original ca met des plombes à créer, et le roster aurait été encore plus rachitique ! Puis j'ai envie de dire y'a pas mal de nouveaux coups même pour les anciens persos, donc c'est loin d'être aussi flemmard que tout le monde le pense.



Surtout que y'a quand même presque la moitié de nouveaux persos au final.



J'ai l'impression que vous jugez bien trop vite le jeu, comme pour SFV finalement, alors que le gameplay sera sûrement très bon et proposera bcp de profondeur et possibilités, chose qu'on ne retrouve pas pour le moment chez DBFZ que tout le monde adule juste pour ses graphs et sa fidélité au final.



Ce que je retiens ici, c'est qu'il y a finalement peu de vrais joueurs de jeux de baston et que comme d'hab, le joueur moyen est convaincu par les graphismes de prime abord et le contenu (sans prendre en compte le travail derrière la réal de chaque perso...).



Comme si pour DBFZ on allait avoir un gros casting...

Connaissant ArcSys, si on a 14 persos au lancement ça voudra dire que chacun a été bien travaillé. Si on a la 20aine, alors Namco a posé des directives pour simplifier le gameplay (ce qui a déjà l'air d'être le cas) et permettre d'en produire plus. Mais pour un 3vs3, 20 c'est pas censé faire carrément pitié selon vos critères non ?



Bref je vois déjà le 2 poids 2 mesures arriver à grands pas...