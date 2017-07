Voici des Images du jeu Super Mario Odyssey :On commence par une image illustrant Mario chevauchant sa mouture.On passe ensuite à un ennemi, qui une fois contrôlé par Mario, arbore de magnifiques lunettes roses.Lorsque Mario dévalera les pentes, il positionnera ses mains d’une façon peu commune.Enfin, la navette de l’Odyssey, fonctionnant à l'énergie de la lune de puissance, est propulsée grâce à une puissante hélice. Pour rappel, le jeu Super Mario Odyssey sortira le 27 octobre prochain…Source : https://twitter.com/mario_odysseyJP/status/888154323770785792

posted the 07/21/2017 at 09:59 PM by link49