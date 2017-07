Nouveaux costumes de catégorie sportif dévoilé pour Street Fighter V pendant la Comic Con, pour Laura, rashid et Ibuki, ces costumes seront dispo ce Mardi le 25 Juillet avec la grosse Maj incluant le perso Abigail, son Stage, les costumes Nostalgique et le Stage 'Suzaku Castle' de Ryu SFII:Autre screens:

posted the 07/21/2017 at 08:40 PM by foxstep