En tête à tête autour d'un bon soda...



Pour ensuite retourner sur le tél... Cool comme rendez vous ! On s’enverra des sms pour la conversation tient !



Sa fera une bonne photo pour mon Twitter !



- Bon... T'a prévu quelque chose ce soir ? J'ai pensé à... Une bataille de peinture ?





En attentant que ce fichu bug de co s'arrête (ah moins que j'achète un adaptateur LAN... Si sa change quelque chose) j'avais testé tout à l'heure une option ou on peut se prendre en photo avec un Amiibo de Splatoon, (Splatgirl de mon coté) et voici donc le résultat: