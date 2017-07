S'il est encore cette année l'invité de la San Diego Comic Con, qui l'accueille en tant que Batman,C'est en tout cas ce que rapporte, source sérieuse qui explique que malgré les dires du chef de Warner Bros,L'idée serait d'effectuer ce changement assez gracieusement, en utilisant l'un des films du DC Extended Universe à venir. MaisAprès ses nouvelles déclarations sur son addiction à l'alcool et son retrait de la réalisation du prochain film solo du chevalier noir, The Batman, tout ça n'aurait effectivement rien d'impossible même s'il serait une nouvelle fois très difficile pour le DCEU de proposer une stratégie cohérente avec une telle blessure.La cartouche Justice League reste toutefois une grosse possibilité, et on pourrait très bien partir sur une idée à la Crisis ou des terres parallèles pour justifier un changement de stratégie et donc d'acteurs pour le DCEU. Pas besoin d'aller dans le cosmique cependant, puisqu'un film Nightwing est en préparation et que Dick Grayson pourrait devenir Batman dans celui-ci, par exemple. Deux manières de faire passer la pilule, mais d'après THR, il y a urgence pour le studio, qui entend faire de Batman un fer de lance, et on peut le comprendre.Qui sait, le panel de Warner Bros à la San Diego Comic Con pourra peut-être nous renseigner sur cette question. Mais on en doute très fortement tant le studio à tendance à faire l'autruche, quitte à transformer ses plus belles forces vives, dont Affleck, en victimes.Affaire à suivre.