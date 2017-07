Position / Nom du jeu / Plateforme / Editeur

1 Tekken 7 PS4, Xbox One, PC Bandai Namco

2 Injustice 2 PS4, Xbox One, PC WB Games

3 Grand Theft Auto V PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC Take-Two Interactive

4 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy PlayStation 4 Activision Blizzard

5 ARMS Switch Nintendo

6 The Legend of Zelda : Breath of the Wild Switch Nintendo

7 Mario Kart 8 Switch Nintendo

8 Overwatch PS4, Xbox One, PC Activision Blizzard

9 NBA 2K17 PS4, Xbox One, PC Take-Two Interactive

10 Horizon Zero Dawn PS4 Sony Interactive Entertainment

11 Ghost Recon Wildlands PS4, Xbox One, PC Ubisoft

12 Call of Duty : Black Ops III PS4, Xbox One, PC Activision Blizzard

13 MLB The Show 17 PS4 Sony Interactive Entertainment

14 Rainbow Six Siege PS4, Xbox One, PC Ubisoft

15 Call of Duty : Infinite Warfare PS4, Xbox One, PC Activision Blizzard

16 Battlefield 1 PS4, Xbox One, PC Electronic Arts

17 Minecraft PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, Wii U, PS Vita, PC Microsoft Studios

18 The Elder Scrolls Online : Morrowind PS4, Xbox One, PC Bethesda

19 FIFA 17 PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC Electronic Arts

20 Forza Horizon 3 Xbox One, PC Microsoft Studios

Quelques bonnes sorties (Tekken 7, Crash Bandicoot, ARMS) et des opérations commerciales intéressantes de la part de Sony permettent au marché du jeu vidéo d'afficher un joli bilan pour juin 2017 aux États-Unis. Avec un chiffre d'affaires de 765 millions de dollars, le bilan économique s'envole de 7% comparé au moins de juin 2016. Pour être plus précis, ce ne sont pas les jeux ni les accessoires (stables dans les deux cas) qui sont vraiment responsables de cette hausse mais bien les ventes de consoles qui rebondissent de 27%. Il y a la fraîcheur de la Switch bien sûr, mais aussi la forme d'une PS4 qui a bénéficié du modèle limité Gold.Il est important de préciser que le modèle Gold de la PS4 n'a pas du tout été utilisé de la même façon aux USA et en Europe. Chez nous, les modèles Gold/Silver de la PS4 ont été lancés pour le même prix (sinon plus) que la PS4 normale. Aux Etats-Unis, Sony n'a commercialisé que le modèle Gold et l'a utilisé dans le cadre d'une opération promotionnelle : la machine était vendue 250 dollars entre les 9 et 17 juin, qui plus est avec un disque dur 1 To (500 Go pour l'Europe). Une baisse de prix assortie d'une nouvelle robe et la réponse est immédiate :Le contraste avec la Xbox One (un peu plus deen juin) est redevenu flagrant, d'autant que la console de Microsoft est constamment semée par sa rivale depuis novembre 2016 et que l'écart total entre les deux machines est désormais de 2,45 millions aux USA. Mais comme à son habitude, c'est autour de la rentrée que la contre-attaque de Microsoft va s'organiser avec toutes sortes de promotions, de packs et bien sûr la communication centrée sur la puissance de la Xbox One X. Du côté de la Switch, Nintendo a été en mesure d'écouler plus demachines en juin, une distribution en progrès comparé au mois de mai.Résumé :PS4 : 380 000Switch : 215 000XOne : 150 000PS : Ce classement est calculé en fonction du chiffre d'affaires, ce qui dans le cas présent pénalise un jeu vendu 40 dollars comme Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Les jeux Switch sont également pénalisés du fait que Nintendo ne partage pas ses ventes en téléchargement avec la NPD. Enfin, les ventes des plateformes PC hors Steam (Origin, Blizzard, Uplay) ne sont pas incluses non plus, ce qui n'empêche pas Overwatch de figurer une nouvelle fois dans le top 10.