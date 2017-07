Je me suis pris à l’instant le jeu Splatoon 2 :Voici donc les jeux Nintendo Switch que je possède à ce jour :Je l’ai pris à Carrefour, à 44 euros environ, avec un bon d’achat de 5 euros. J’ai bien aimé le premier. J’espère aimer encore plus cette suite…Source : member15179.html

posted the 07/21/2017 at 04:55 PM by link49