Après 3 mois d'essais je fais le bilan de cette longue beta de Gran Turismo Sport. Le jeu sortira le 18 octobre prochain exclusivement sur PS4.La plupart du gameplay provient de la dernière mise à jour de la beta ( 1.08 ) hormis à la toute fin et le passage sur le Nürburgring. Vidéos enregistrées directement via la PS4 Pro.N'hésitez pas vous aussi à laisser votre avis sur la beta si vous avez eu l'occasion de la tester.Bon visionnage !

posted the 07/21/2017 at 04:03 PM by zertry