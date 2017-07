Voici une Information concernant le jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy :On savait que le jeu était le jeu le plus vendu du mois de juin au Royaume-Uni en seulement deux jours. Hier, on a appris que le jeu était quatrième dans le classement des jeux les plus vendus en juin aux USA. Eric Hirshberg précise qu’en fait, en deux jours, le jeu est le titre le plus vendu du mois dernier dans le monde, en se basant uniquement sur les ventes des versions physiques. Un succès donc...Source : https://aotf.com/news/crash-bandicoot-trilogy-best-selling-june/