Ainsi, on apprend que le titre sera une sorte de mélange entre un jeu d'exploration (un peu à la Star Trek d'Ubisoft) ou les joueurs (jusqu'à 8 a priori) pourront voguer sur le nouveau monde et la route de tous les périls en compagnie de l'équipage de Monkey D Luffy! Les joueurs auront donc la possibilité d'explorer de fond en comble le Thousand Sunny, le célèbre navire des Mugiwara, tout en affrontant les forces de la Marine à coup de canons.En parlant de canons, on apprend également qu'une des particularités du jeu sera de proposer des moments privilégiés avec la navigatrice de l'équipage, à savoir, Nami. Un peu à la mannière de Summer Lesson (du même éditeur) histoire d'impliquer un peu plus les possésseurs de PSVR dans l'univer d'Oda.A noter que le titre sera jouable dès demain à la Tokyo Tower pour célébrer les 20 ans de la série. Certains retours parlent d'une démo pouvant aller jusqu'à 9 minutes et d'un suivis des yeux (de la part de Nami) plutôt sympatique. Personnellement, j'ai hâte de tester le jeu.