Voici une Information autour du jeu NieR : Automata :Tout d’abord, le premier NieR aura dix ans dans trois ans, et ce serait le meilleur moment pour faire une version Remastered. Si cela devait arriver, Yosuke Saito a déclaré que, en plus de travailler avec Yoko Taro, ils ajouteraient également des fonctionnalités supplémentaires. Mais tout cela dépendra évidemment de Square-Enix.En ce qui concerne une suite au jeu NieR : Automata, tout dépendra de l'équipe qui sera derrière. Il précise cependant que l’histoire de NieR : Automata se suffit à elle-même. Il espère donc créer une suite ou quelque chose de nouveau. Espérant que le succès critique et commercial du jeu les pousse dans cette voie…Source : http://segmentnext.com/2017/07/21/nier-automata-sequel-might-coming-future-barring-liver-failure/