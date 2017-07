L'épisode "Enfants des Dieux" est donc visionnable gratuitement sur la chaîne Youtube Stargate Command, la chaîne officielle de la MGM dédiée à la franchise Stargate. Il a été mis en ligne ce jeudi 20 juillet et devrait rester disponible pendant une semaine jusqu'au 27 juillet prochain. L'épisode n'est cependant disponible qu'en anglais et ne comporte que des sous-titres anglais.



Notez également que c'est la version remasterisée de l'épisode pilote qui a été mise en ligne. Cette réédition a été réalisée en 2009 sous la direction de Brad Wright, environ un an après la sortie des deux téléfilms clôturant Stargate SG-1. Elle comporte notamment des effets spéciaux et une bande son remis au goût du jour, une réédition de certaines scènes de l'épisode ainsi que certains dialogues retravaillés. Christopher Judge (Teal'c) et Peter Williams (Apophis) ont également rejoué certains de leurs dialogues. La bande originale a par ailleurs entièrement été retravaillée par Joel Goldsmith.

Pour le 20ème anniversaire de la série, le pilote de la série Stargate est actuellement gratuit sur Youtube. Par contre, full English et jusqu'au 27 Juillet.