Bon drama, bon duo.A regarder !13 épisodes de 23min.Disponible sur asia choc, traduit par la Johnnys Drama Fansub.Désormais étudiante à l'université, Suga Mizuho apprend la mort d'une de ses camarades de lycée nommée Origuchi Haruka, une jeune fille assez modeste et plutôt réservée. À l'occasion des funérailles de celle-ci, Mizuho retrouve ses anciens camarades et notamment Narumi Hikaru, avec qui elle entretenait une relation secrète au lycée et qu'elle n'avait revu depuis leur séparation. C'est alors qu'elle se fait interpeller par la mère de Haruka, celle-ci la pensant proche de sa défunte fille et sollicitant son aide afin d'élucider un mystère lié au passé de cette dernière. D'abord réticente, la jeune fille accepte la demande suite à quelques mésaventures, et c'est aidée de quelques-uns de ses anciens camarades de lycée qu'elle remontera lentement le fil du passé de Haruka ...