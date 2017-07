Également appelé Flowers For Algernon.Bon drama avec Yamapi.A regarder !10 épisodes de 45min.Disponible sur le forum de la Dubu Fansub (inscription gratuite requise).Un jeune homme mentalement déficient (Yamapi) subit une opération du cerveau par deux scientifiques afin de démultiplier ses facultés intellectuelles. L’expérience a précédemment été réalisée avec succès sur une petite souris blanche prénommée Algernon. Malheureusement, la souris donne des signes de faiblesse et finit par mourir. Le jeune homme comprend que le même destin l’attend …

posted the 07/21/2017 at 10:31 AM by ioop