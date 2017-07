Voici une Information autour du jeu Metroid : Samus Returns :La semaine prochaine, les enseignes Toy’R Us devrait avoir des Collector que les joueurs pourront réservés. Cependant, les quantités seraient tellement ridicules que ça va être dur de le réserver. Pour rappel, le jeu, et son Edition Héritage, ainsi que les deux Amiibo, sortiront le 15 septembre prochain…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/887717863888494592

posted the 07/21/2017 at 10:20 AM by link49