Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Le dernier Famitsu consacre dix pages au jeu, avec notamment des fiches sur les personnages. De plus, le prochain numéro contiendra le test des deux versions. Reste à savoir s’il entrera dans l’histoire en égalisant le score du jeu Dragon Quest IX, qui avait obtenu la note de 40/40. Pour rappel, le jeu Dragon Quest XI sortira le 29 juillet prochain au Japon sur Ps4 et 3DS, et un jour en Occident et sur Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/scans-roundup-dragon-quest-xi-laytons-mystery-journey/