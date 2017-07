Alors que le Snes Mini n'est toujours pas sortie et que certains n'ont même pas pu la réserver, d'autres se projettent déjà sur une N64 Mini voire une GameCube Mini. Faisons fi des rumeurs et évaluons la possibilité et la pertinence d'une éventuelle N64 mini.Vient ici le premier doute. Si la Snes et la Nes écrasaient la concurrence à l'époque, ce ne fut pas le cas avec la 64 bit de Tendo. Oui certains de ses jeux sont devenus cultes et ont marqué l'Histoire du jeu video mais combien de personnes y ont joué à l'époque ?La réponse est 2 fois moins de personne que pour la Nes et la Snes vendus chacune aux alentours de 60 millions d'unités contre un peu plus de 30 pour la N64. La reine de l'époque était la Playstation première du nom avec ses plus de 100 millions d'unités vendus.Par conséquent, le public n'a surement pas le même affect nostalgique pour la console Nintendo de cette ère.Non pas vraiment, Nintendo dispose d'une fan base de collectionneurs joueurs et sait très bien gérer cela. Susciter l'engouement par des éditions limitées n'est pas exclusif à Nintendo mais il faut lui reconnaître de bien manœuvrer cette technique marketing. C'est certes discutables (et on pourra en parler dans un prochain article) mais efficace comme le prouve les ruptures de stocks de certains jeux, amiibos ou Snes et Nes Mini avant même leurs sortis.Nintendo pourrait très bien sortir une N64 mini avec des stocks limités et les écouler.Le multijoueur était la marque de fabrique de la console avec ces 4 ports ! On avait le droit à pas mal de couleurs dès la sortie de la machine. Proposer plusieurs couleurs nécessite des coûts supplémentaires et c'est d'autant plus prégnant quand la production est réduite. Et ne produire que des manettes grises seraient d'un triste ! Si la Snes mini a eu le droit à 2 manettes inclus de base, difficile d'en imaginer 4 ici !On ira pas jusqu'à demander un stick aussi raide que sur 64 (c'est surtout avec le temps que certains sticks vieillissaient mal) mais quid de l'ouverture au bas de la manette qui nous permettait de brancher plusieurs accessoires ?Si on ne retenait qu'à la limite le rumble pack, rester fidèle à la manette originelle laisserait la possibilité de toujours brancher ses vieux accessoires. Avis aux fans de Pokemon Stadium !Sortir une manette quelque peu remaniée avec un rumble pack "soudée" serait sûrement le meilleur compromis. Et vous l'aurez deviné, le coût de cette manette ne serait pas le même que celle de la Nes et Snes mini.La N64 reste ma console préférée et avoir une 64 mini officielle serait un plaisir pour ma part. Pour toutes les raisons citées ci-dessus, je reste très dubitatif quant à une éventuelle sortie. Allez savoir, Nintendo a bien sorti des pads gamecube plus de 10 ans après la sortie de la console !