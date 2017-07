NPD Juin :

PlayStation 4

Hardware :

Salon :

PS4

382K (+63 %)

XB1

153K (-28 %)

Portable :

NSW

212K

Software Juin 2017:

Meilleures ventes en 2017:

- Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy a connu un bon démarrage, atteignant la 4eme place des jeux les plus vendu du mois malgré avoir eu seulement deux jours de commercialisation sur le marché.

- Nintendo a confirmé que l'exclusivité Arms de la Nintendo Switch a dépassé les 256 000 exemplaires vendus en physique et dématérialisé durant le mois de juin. Mario Kart 8: Deluxe et Zelda: Breath of the Wild ont été vendu respectivement à 180 000 et 145 000 exemplaires pendant la même période.

- Le jeu Prey, qui a fait ses débuts en mai, a complètement sombré dans les charts.

Le groupenous offre ses résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique, lase maintient en tête pour ce mois de2016.(Vghartz [rumeur/estimations] )1.Tekken 72.Injustice 23.Grand Theft Auto V4.Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy5.Arms6.The Legend of Zelda : Breath of the Wild7.Mario Kart 88.Overwatch9.NBA 2K1710.Horizon Zero Dawn11.Tom Clancy's Ghost Recon : Wildlands12.Call of Duty : Black Ops III13.MLB 17 : The Show14.Tom Clancy's Rainbow Six : Siege15.Call of Duty : Infinite Warfare16.Battlefield 117.Minecraft18.The Elder Scrolls Online : Morrowind19.FIFA 1720.Forza Horizon 31.Tom Clancy's Ghost Recon : Wildlands2.The Legend of Zelda : Breath of the Wild3.For Honor4.Grand Theft Auto V5.Horizon Zero Dawn6.Injustice 27.Mass Effect : Andromeda8.Resident Evil 79.NBA 2K1710.Call of Duty : Infinite Warfare* Pas de ventes numériques.* Aucune vente numérique PC de Blizzard.