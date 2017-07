J’ai acheté aujourd’hui cinq nouvelles Figurines Amiibo :Ça me permet de compléter quelques séries :Voici donc les Figurines Amiibo que je possède à ce jour :Normalement je reçois les deux Amiibo Bayonetta demain, ou samedi au plus tard. J’ai vraiment hâte de les avoir…Source : member15179.html

posted the 07/20/2017 at 09:59 PM by link49