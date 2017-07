Un niveau deest gratuit sur le PS Store et ce jusqu'aualors foncezCe niveau était à la base prévu dans le jeu puis retiré car beaucoup trop difficile, il est donc jouable mais très complexe, il passe donc gratuit pour tous le monde.Pour le prendre via le store pc :Bien entendu, il vous faudra le jeu pour y jouer ^^

Who likes this ?

posted the 07/20/2017 at 09:10 PM by arquion