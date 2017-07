Capcom vient de diffusé un trailer MVCI à la Comic Con dévoilant Spider-Man, Frank West, Haggar, et Nemesis, ainsi qu'un nouveau stage nommé MODOK's Lair, le trailer devrait être diffusé officiellement demain:UP: Vidéo trailer Off-screen: ICI

posted the 07/20/2017 at 08:41 PM by foxstep