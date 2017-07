Salut a tous !

Je viens de terminer le scénario principal a savoir, tuer alduin, j'ai fini fort-d'hiver, confrerie noir, compagnon, et dautres trucs, bref, en fait je commence a avoir l'impression de tourner en rond, après l'histoire de la confrerie noir et l'academie, j'ai pas l'impression que jvais encore prendre du plaisir a jouer.

Des conseils pour avancer les amis ? je suis lvl 30, et je sais pas quoi faire pour aller dans la partie "HL" du jeux. Est ce qu'il aura d'autre evenement du genre la confrerie qui déboule ou autre ?