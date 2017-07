Voici une Information concernant le jeu Dissidia : Final Fantasy NT :Il est possible de vous enregistrer pour participer à la Beta du jeu sur Ps4. A l’image de la Beta pour le jeu Gran Turismo Sport, il suffit juste d’entrer votre ID PSN ici : http://beta.software.eu.playstation.com/en-gb/DFFNTBETA#sf99452255 Le Twitter PS européen précise que la Beta aura lieu plus tard cet été…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1408839

posted the 07/20/2017