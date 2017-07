Souvenir:







Franchement maintenant cette séquence on a du la voir 500 fois et je trouve que c'est vraiment entrain de devenir un cliché ringard du jeu vidéo.



En fait je ne comprends plus l'intérêt de nous foutre encore une séquence comme ça dans les nouveaux titres, c'est censé faire quoi? Nous impressionner? Nous faire peur?



Si c'est ça il faut que les développeurs comprennent que c'est complètement raté comme effet tant justement on y a été confronté des centaines de fois maintenant... pire ça commence à être ridicule car ça en devient un cliché.



Même dans God of War 4 on y a droit :/



Voir ici: [video]http://www.youtube.com/watch?v=nlW175pnJjI#t=4m20s[/video]



Et vous quel cliché vous énerve dans les jeux vidéos?



Edit: bon désolé impossible d'intégrer les vidéos Youtube quand on veut les faire démarrer à une minute précise