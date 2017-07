Nicalis annonce la sortie en boite de Tiny Barbarian DX sur Switch pour le 30 Novembre prochain (aux US pour l'heure) avec un guest de choix pour l'artwork de la cover puisqu'il s'agit de Susumu Matsushita qui l'a realisé. Ce dernier surtout connu pour etre le createur de la mascotte du Famitsu, mais aussi des jaquette de Maximo, Willy Wombat ect...Quand au jeu en lui meme, il s'agit d'un jeu d'action-plateforme en pixelart

posted the 07/20/2017 at 02:25 PM by guiguif