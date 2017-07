Bonjour



Je vais directement attaquer dans le vif du sujet depuis quelque semaine j’ai dés problème de connexion avec ma Xbox one , dans une journée il m’arrive d’être plusieurs fois déconnecté du Xbox live sans raison particulière est parfois quand j’essaie de me reconnecter directement je suis obligé de me reconnecter sur le wi-fi avec le mot de passe de ma box est sa ne fonctionne pas du coup je doit redémarrer la console pour pouvoir me connecter, il faut savoir que j’ai acheter la Xbox one S récemment d’occasion c’est peut être la source du problème mais j’aurais aimais savoir si d’autres personnes aurais connue ce genre situation est aurais une solution.



Pour info: Xbox one s, Box Sfr, Nat ouvert

et j’ai déjà reebot la console.