Voici une Information autour de la Xbox One X :En ce qui concerne la Xbox One X, Studio 34BigThings a déclaré que la Xbox One X est la console la plus puissante jamais mise au point et probablement celle qui a le plus petit décalage avec le PC. Cela étant dit, c'est aussi une console étonnante et le Studio a hâte de voir comme le jeu Redout : Lightspeed Edition tourne dessus. En ce qui concerne le fait que le jeu Redout : Lightspeed Edition soit en en 4K/60fps sur Xbox One X, il indique que c'est une possibilité. Cependant, les kits de développement ne sont pas vraiment faciles à obtenir et cela pourrait avoir un impact à la sortie du titre sur Xbox One X. En ce qui concerne les différences entre Xbox One X et sa concurrent la plus proche, la PS4 Pro, le développeur pense que les deux consoles sont vraiment intéressantes. Les deux ont fait l’effort pour affiner le processus de développement, en essayant de l'accélérer entièrement et de résoudre les problèmes classiques rencontrés par les développeurs. Pour rappel, le jeu Redout : Lightspeed Edition sortira le 29 août sur Xbox One et Ps4, puis sur Nintendo Switch plus tard…Source : http://gamingbolt.com/redout-dev-xbox-one-x-has-the-smallest-gap-with-average-gaming-pc-4k60fps-possible-with-optimization