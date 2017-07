Bonjour a tous,



Étant fan d'open world j'ai remarquer que sur ce type de jeu beaucoup on des avis différent sur leur open world préféré alors j'aimerai savoir.



Pour vous quel a été votre open world préféré ?

Pour moi c'est metal gear solid 5, je sais que le jeu est bourré de défaut et ultra répétitif mais bordel j'ai adoré les différente chose qu'on pouvait y faire, l'univers du jeu etc ( en même temps je suis un fan de MGS R.I.P à la série d'ailleur ) .

Alors pour vous sur quel open world vous avez le plus kiffer ?