L'un des deux plus anciens dramas que j'ai regardé. Celui-ci date de 1999.Egalement appelé Forbidden Love.Très bon drama, un très bon duo.A regarder sans hésiter !11 épisodes de 45min.Disponible sur asia choc, traduit par la Newsasia Fansub.Michi, 26 ans, enseigne les mathématique dans un lycée mixte. Incertaine de l'amour qu'elle éprouve pour son petit ami, elle accepte à contre-coeur sa proposition de mariage. En effet, pressée par son père (une personne assez rigide), et influencée par la société qui attend d'elle une certaine conduite ; Micchi finit par se résigner. Hikaru, est un jeune garçon de 17 ans pour qui l'absence d'un père est assez dure à vivre. Frustré de vivre seul à la maison avec sa mère, il a été exclu de plusieurs établissements scolaires, en raison de ses mauvais comportements. Voici qu'il intègre une nouvelle école, et qu'il entre dans la classe de Michi, comme nouvel élève. Au premier regard, tous deux se reconnaissent... car ce n'est pas leur première rencontre ! Et, alors que leur relation grandit, ils s'aperçoivent qu'ils ont pas mal de points communs : ils sont tous les deux étouffés par la pression de ceux qui les entourent, subissant leur existence plus qu'ils ne la décident. Très vite, ce point commun les rapproche dangereusement. Confrontés à l'amour déchirant et interdit qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Micchi et Hikaru, vont devoir faire face au jugement de la société, à l’incompréhension d'une partie de leurs proches, à la déception de leurs parents, et lutter, seuls et contre tous ...