A regarder si vous êtes fan d'Ikuta Toma, même si ce drama est un peu "lent".11 épisodes de 45min.Disponible sur asia choc, traduit par la Asia Powa Fansub.Nous suivons la vie de 5 étudiants de 18 à 24 ans et d'un de leurs professeurs dans une faculté d'art à Tokyo. Une bande d'amis incroyablement soudés qui devra faire face à des amours compliquées, des boulversements dramatiques ou encore l'entrée dans la vie active et le passage à l'âge adulte. Entre larmes et rires, nous allons partager 4 ans de leurs vies ...

posted the 07/20/2017 at 10:17 AM by ioop