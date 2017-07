Le jeu DOOM est gratuit ce week-end sur XBOX One.Dès 18h les modes multijoueurs et SnapMap seront gratuit jusqu'à dimanche. Le mode campagne proposera les deux premiers niveaux.Par contre, il vous faudra effectuer la MAJ 6.66 avec 50Go environ à DL.Le Season Pass est devenu gratuit depuis hier et le jeu est actuellement à 14.99€ sur le store pendant 9 jours.Sinon il est à 14.99€ en boite un peu partout.

posted the 07/20/2017 at 09:50 AM by leblogdeshacka