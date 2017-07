Bah voila j'ai platiné mes 3 Crash Bandicoot Remake est franchement j'ai passé un agréable moment.Je trouve le jeu très critiqué injustement sur internet (youai c'est un jeu pour simplet 3 boutons, c'est un temple run etc), mais cette simplicité fait le plus grand bien à la PS4, c'est exactement le genre de jeu qui manque à la ludothèque PS4.Je suis très surpris de la qualité du Remake les dialogues sont identiques, les lieux, les musiques, les perso etc sauf en puissance PS4 et même si le jeu n'atteint pas la qualité de Ratchet and Clank je le trouve très joli perso.Mais attention car le jeu cache une difficulté assez élevée et certains niveaux c'est carrément arrachage de cheveux (le pire est le pont de crash 1) et en plus j'ai fait les temps platine en chrono de Crash 1 et 2 et bon dieu c'était super Hard, j'ai pas fait chrono platine de Crash 3 car la méga flemme...Je trouve que Crash 3 souffre du syndrome de Jak and Daxter 3...Késako? Bah on passe de Crash 2 plutôt hard à un jeu très facile avec beaucoup de niveau mini jeu en véhicule qui personnellement ne me plait pas trop, et donc une forme d’ennui s'installe chez moi.Contrairement a Crash 1 et Crash 2 (mon préférée celui la) ou l'on est toujours sur ces gardes car les pièges sont partout et les vies en manquent.Mais j'ai pris un gros plaisir à faire le 3 quand même, mais si je dois donner une note a la N.Sane Trilogy (je n'aime pas trop ça mais bon) ça serait un bon 8/10 car ça fait plaisir de revoir Crash malgré quelques défauts.Mais perso mon best retour d'une icône de la plate forme c'est Donkey Kong Country Return's sur Wii ce jeu est magnifique et possède un level design monstre qui procure une sensation inlassable du début à la fin du jeu, sans parler des musiques terriblement culte puis en duo fun garantit.Cadeau ma collection Crash vivement le CTR et le Bash Remake avec des modes en ligne!