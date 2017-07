Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :Il y a quelques jours, IGN a demandé à Tetsuya Nomura de commenter la possibilité d'un portage sur Nintendo Switch du jeu. Sa réponse a été assez vague, et IGN a mis un titre légèrement trompeur. Mais certains médias et les blogs l'ont présenté de manière plutôt positive. Cela a été amplifié au Japon, où la nuance a été perdue car ses réponses à l'origine en japonais et traduites en anglais ont été retraduites en japonais. Aujourd'hui, Tetsuya Nomura a clarifié cette déclaration dans une interview paru sur le site Famitsu, en mentionnant que lorsque les déclarations sur des sites étrangers sont relayés au Japon, il n'est pas rare que les journaux répandent des rumeurs et des allégations de choses qui n'ont pas été dites. Il a expliqué qu'il a été interrogé sur une possible version Nintendo Switch, mais sa réponse était simplement que les versions PS4 et Xbox One sont prioritaires puisqu'elles ont déjà été annoncées. Quant aux autres plates-formes, elles pourraient être considérées par la suite. Selon lui, le verbe «considérer» a été interprété libéralement, ce qui a amené les gens à croire que le jeu pourrait sortir sur Nintendo Switch. D'autre part, il n'a pas exclu la nouvelle console de Nintendo, mais il a simplement mentionné que d'autres plates-formes, ce qui signifie que toute autre plate-forme, et pas seulement la Nintendo Switch, pourrait être considérée après la sortie des versions Ps4 et Xbox One.Le même article paru sur IGN a également mentionné que Tetsuya Nomura avait déclaré qu’uil pensait que la demande des anciennes Compilation HD sortis récemment n’était pas assez forte sur Xbox One. Il a clarifié ce point aussi, expliquant que si l'annonce des versions Remastered des anciens titres Kingdom Hearts sur Xbox One devrait être faite, elle se fera après la sortie de Kingdom Hearts III en 2018, mais cette sortie tardive rendrait leur succès incertains, sur au Japon…Source : http://www.dualshockers.com/kingdom-hearts-iii-tetsuya-nomura-clarifies-statement-possibility-switch-port/