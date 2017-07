"Tidux," insider généralement bien informé dès qu'il s'agit de PlayStation, vient de publier sur Twitter une rumeur qui risque d'intéresser un certain nombre de joueurs. Il explique en effet avoir entendu dire que la PS5 sera annoncée à l'E3 2018 pour une sortie fin 2019. Il tient cependant à préciser que c'est une rumeur qu'il n'a pas pu vérifier.



La manière que Sony a eu d'annoncer la PS4 et la PS4 Pro pourrait à première vue discréditer cette rumeur. En effet, ces deux machines ont été dévoilées lors d'événements dédiés et commercialisées plus tard la même année. Cependant, il convient de rappeler que la PS3 a été annoncée à l'E3 2005 et commercialisée à la fin de l'année suivante.



Le géant japonais pourrait donc décider d'employer à nouveau cette stratégie pour sa prochaine console. Cela étant dit, le mystère reste entier à l'heure où sont écrites ces lignes. Car dans le cas de figure où l'information obtenue par Tidux est vraie, elle a largement le temps de changer d'ici l'E3 2018.



Pour rappel, l'analyste américain Michael Pachter table lui aussi pour une sortie de la PS5 en 2019. En revanche, l'analyste qui avait prédit la sortie de la PS4 Pro et de la PS4 Slim penche quant à lui vers une sortie à la fin de l'année 2018.