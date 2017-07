En effet petit constat de ma part au vu des annonces de Nintendo et des jeux déjà sortie.



Malgré des lacunes évidente en terme de online et de puissance au niveau des jeux c'est le paradis.



En 9 mois seulement la Switch va proposer Zelda breath of the wild, Arms, Mario kart 8 deluxe, Splatoon 2, Mario vs lapin crétin, Super Mario Odyssey, Pokken DX, Fire emblem warriors et Xénoblade 2.

Et l'année prochaine Yoshi et Kirby ainsi que les annonces de Métroïd prime 4 , Pokémon RPG et un vrai Fire emblem.



La Switch de part son concept est très forte mais niveau jeu je me demande si on ne va pas avoir la meilleure console de l'histoire de Nintendo.



Avec le nombre de grosses licences de big N dés le début à mon avis on va revoir des licences que j'attend depuis longtemps.



Platinum va faire le show sur Switch lui aussi.



Enfin voilà avec des ventes stratoshérique les tiers Japonais vont faire beaucoup d'exclu Switch et big N va envoyer la purée avec des jeux maisons.



La Switch à ma grande surprise est pour moi la console de la gen déjà car elle m'a redonner le plaisir de jouer de part son coté hybride ensuite parce que les jeux sont fun et le gameplay parfait.



Vive la Switch.