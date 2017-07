Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo Switch Online ne sera jamais l'option de chat vocale la plus pratique disponible. Sans qu'il soit intégré à la console elle-même, la solution de discuter avec d'autres joueurs pendant le jeu nécessite un effort soutenu. En effet, vous devez avoir l'écran de votre téléphone allumé pour discuter correctement en ligne. Sans cela, le chat vocal ne restera pas connecté. Et cela signifie malheureusement que votre batterie de téléphone va fondre comme neige au soleil. En effet, le chat vocal ne peut s'exécuter en arrière-plan lors d'utilisation de votre téléphone à d'autres fins, comme les textes, les médias sociaux, entre autres. L'application ne fonctionne pas non plus lorsque votre téléphone est en mode veille en raison de l'inactivité de l'écran. Enfin, vous ne pouvez rejoindre les salles de discussion qu'avec les personnes que vous jouez activées avec un jeu spécifique. Reste à voir si Nintendo mettra à jour l'application de façon à la rendre plus pratique et plus facile à utiliser…Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-switch-online-requires-you-to-have-your-phone-screen-on-for-voice-chat-at-all-times/