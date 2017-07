Polyphony Digital est le studio à l'origine de la série Gran Turismo, vendue à plus de 70 millions d'exemplaires. A la charnière du XXIe siècle, c'était assurément un system seller comme on a coutume de dire. Les jeux étaient à la fois un énorme succès commercial et critique (GT3 est le second jeu le plus vendu de la PS2 avec quasi 15 millions de copies écoulées). Autant dire qu'ils ont ramené pas mal d'oseille à Sony. C'était l'époque où la licence Final Fantasy était encore sympa et ISS/PES régnait en roi sur les jeux de foot.Chaque sortie d'un GT était en soi un événement.Petit saut dans le temps : nous revoilà maintenant en 2017. Final Fantasy s'est perdu dans son délire Backstreet Boys et PES se contente de ramasser les miettes laissées par FIFA. Pour les jeux de bagnoles, Forza est maintenant le roi incontesté aux yeux de la presse et de bon nombre de joueurs. Forza tout ayant 10 ans de moins que GT sort son 7e opus en septembre, soit autant que la licence japonaise.Les chiffres ne mentent pas. Alors que GTSport est en développement depuis presque 4 ans, le jeu proposera environ 150 caisses dont de nombreuses productions maison (en gros une voiture modifiée un peu par Poly est considérée comme une nouvelle voiture). La liste est très pauvre et les gloires des anciens GT sont absentes : pas de JDM (R34, Supra, NSX, Civic...), de Super GT (pour l'instant), de voitures de drift, de collections, de voitures de tous les jours, etc. Une liste incompréhensible vu les quasi 4 ans de développement.Quand Forza 7 offrira 700 voitures, toutes modélisées avec soin et présentant une variété jamais atteinte et une personnalisation poussée avec la présence de body kit type Liberty Walk.Plus de 30 circuits pour Forza 7 par rapport aux 17 dans GTSport.Sachant qu'ils sont plus nombreux chez Poly (environ 200) que chez Turn 10/Playground Games. Comment un différentiel aussi énorme est-t-il possible?La sous-traitance.Forza, tout comme Need For Speed ou encore Driveclub, sous-traite en très grande partie la modélisation des voitures et des pistes en Asie et en Europe de l'est. Le plus connu est Glass Egg au Vietnam qui dispose d'une petite armée pour modéliser et faire certaines tâches répétitives, laissant ainsi aux studios le soin se concentrer sur d'autres sujets.(Pour les curieux, leur portfolio : http://www.glassegg.com/portfolio/ Kaz, le patron de Polyphony Digital, rejette toute idée de sous-traitance. Il est fier que tout soit fait en interne et il est vrai que les modèles 3D dans GT sont souvent meilleurs que ceux de Forza en termes de précision et de soin apporté (en dehors des parties sous le capot non modélisés chez GT).Mais quand Forza propose plus de 700 voitures, GTSport n'en a "que" 150 à cause de ça. Et la différence de modélisation ne saurait justifier une si grande différence. Avis perso : Kaz est un romantique qui fonce dans le mur.Plus que les nombres, il est intéressant de voir la différence flagrante de philosophie chez chaque dév. Ci-dessous les deux circuits utilisés pour mettre en valeur le jeu dans les conventions, cinématiques... La dernière build pour les deux vidéos.La tristesse absolue du circuit dans GTSport par rapport au voyage du circuit de Dubai. Les années passent, et le jeu traînent toujours les mêmes défauts (IA pourrie, son des moteurs et collisions "bof" pour être gentil, collisions ridicules, sentiment de "froid", "clinique" dégagé par les pistes (manque de vie autour des pistes par exemple). Quand Forza paraît cool aux yeux des plus jeunes, GT se traîne aujourd'hui l'image d'un jeu "arty" voire chiant sachant que certains en 2017 n'ont pas connu les premiers GT.Pour finir, le concept de GTSport est nébuleux : le "eSport". J'ai bien conscience que le marché est porteur et qu'il ne faut pas rater le train en marche. Sauf que là, ça marche pas. Le marché n'est pas là pour les jeux de voitures, la clientèle n'est pas la même, et je pense pas que le eSport intéresse le gars qui veut se faire une partie de play en rentrant du boulot sans prise de tête. Il n'y aura pas non plus de tunning, pas de "vrai" mode carrière, et pour l'instant pas les pistes classiques telles que Grand Valley, Trial Mountain... bref un GT qui n'a de GT que le nom.En conclusion, (pour faire scolaire), comment peut-on avoir autant de fric, autant de talent, de temps et se planter à ce point? Polyphony Digital est à mes yeux un énième géant japonais qui n'a pas su négocier l'entrer dans l'ère HD/online. J'espère me tromper mais ce GTSport semble être l'acte de relégation dans la hiérarchie des jeux. Et les critiques ne seront pas tendres sachant que Forza 7 et Project Cars 2 sortiront juste avant.Nostalgie :L'intro qui te foutait une baffe! Loin de celles des derniers GT :