Pendant son long séjour a bord de l'ISS, l'astronaute français Thomas Pesquet nous aura partagé une foule de clichés en haute définition de la France, l'occasion de découvrir nos plus grandes villes depuis un point de vue situé à 400 km de hauteur.



Désormais, c'est au tour de la NASA de nous proposer cette vue de l'Europe avec une vidéo filmée à l'aide d'une caméra 4K. On peut ainsi scruter le Sud de l'Europe en ultra haute définition tout en se repérant grâce aux différents points incrustés permettant de localiser les grandes villes.



On parcours ainsi un peu plus de 1500 km en seulement 3 minutes tout en voyant défiler forets, zones urbaines, plages et cours d'eau. Notons que même avec un écran 1080P, le flux 4K permet de gagner en finesse du fait d'une perte moins importante due à une compression plus faible.