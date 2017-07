version Alola

Environ 188 heures de jeu, je crois que c'est mon record sur une version Pokémon (derrière ça dois être version "Noire" de mémoire. Une semaine après mon premier article sur mon défi, me revoilà avec de nouveaux chromatique en ma possession, en voici l'imageJ'ai désormaisde la 7ème génération en chromatique ainsi que 2 "" (Raichu et Ossatueur en l’occurrence), les autres de la boite sont exclus (bien qu'étant chromatique eux aussi), j'ai donc eus en moyenne un chromatique par jour, 2 pour certains et 0 pour d'autre... Tout doucement mais sûrement le défi avance, vais-je réussir avant Ultra-Soleil ? Je ne pense pas mais j'aurais sûrement très très bien avancé.PS: FFXII: The Zodiac Age étant arrivé, je partage mon temps de jeu entre ces deux-là. Toujours avec une petite partie d'Arms par ici et là, j'ai annulé ma commande de Splatoon 2, je n'aurais pas le temps pour y jour, je le prendrais plus tard. Je ferais un article concernant mon avis sur FFXII: TZA, mais pour le moment je n'ai jouer que 5 heures, j'aime bien en tout cas!