J'ai réalisé un rêve de gosse, un véritable distributeur de boules de chewing gum. Ou plus exactement une Gumball Machine, puisque ce modèle viens des Etats Unis.Les bubbles gum viennent des USA aussi, de la marque Dubble Bubble, ils sont délicieux. Orange, citron, fraise, cerise, pomme, raisin, myrtille, ananas, banane, coca, cannelle et tutti frutti.Le globe fait 25 cm, il contient 600 gumballs d'1 pouce (soit 2,5 cm). Destiné à un usage commercial, c'est un "home version" avec le mécanisme débloqué en mode gratuit. Voilà ce que ça donne quand il est rempli.

Who likes this ?

posted the 07/19/2017 at 07:45 PM by gamerdome