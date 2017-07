L'aventure de Chaos; Child se déroule six ans après celle de Chaos;Head. Le protagoniste Miyashiro Takuru est étudiant au lycée Hekiho, où il participe à l'écriture du journal de l'école. Un jour il reçoit des informations sur des affaires de meurtres, où il remarque de nombreuses similitudes avec les événements passés six années plus tôt. Il décide alors de mener l'enquête.

Le jeu Chaos Child arrivera en Europe pour le troisième trimestre sur PS4 et PSVITA.Le jeu est déjà sorti au Japon en 2015 sur One, PS3, PSVITA et PS4