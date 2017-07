Autres

Hey heyJe ne vous en ai jamais parlé ici, mais je produis une série de webcomic. Une sorte de petite BD du net, quoi.Les inspirations sont multiples, mais il y a principalement une grosse inspiration manga qui, je pense, doit se voir dans le style de dessin.. Le personnage principal non plus. C'est plus un avatar de moi-même, qui exacerbe complètement ma personnalité de façon, mes histoires et mes opinions qui ne valent rien de façon marrante.Voici le tout dernier en date, j'me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager.Le saviez-vous ? Le clip desur Youtube et ses 2 milliards six cent mille et quelques vues équivalent à 16 000 ans d'écoute.Si l'humanité a perdu 16 000 ans sur cette merde, alors tu viens bien prendre une minute de ton temps pour lire mon webco, non ?J'ai ma page Facebook ou j'entrepose toutes mes créations ! là : CJ GRAPHICS