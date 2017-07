Encore un dessin fraichement sortie tout droit de l'enfer.On m'a déjà posé la question du pourquoi.Je n'ai pas su répondre...Inutile de me reposer la question, je ne sais toujours pas...Afficher image pour avoir ça en plus grand.

