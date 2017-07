Voici une Information autour de la Xbox One X :VooFoo Studios, l'équipe de développement britannique à qui l’on doit Mantis Burn Racing, a récemment célébré son dixième anniversaire. Le studio a en profité pour donner son avis sur la prochaine console de Microsoft. Selon eux, la console est plus beaucoup puissante que la Ps4 Pro, et est vraiment la console de jeux la plus puissante de la planète. Sur la dernière console de Sony, le Studio a été obligé de supprimer certains détails, comme les effets de particules par exemple, alors que sur Xbox One X, c’est le contraire, le Studio a pu ajouter certains éléments. Sur Xbox One X, ils ont également utilisé un filtre anti-aliasing en 4K. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain…Source : http://wccftech.com/voofoo-xb1x-substantially-more-powerful/