Ainsi, sort aujourd'hui un patch 6.66 qui fait rentrer l'expérience dans une nouvelle phase, en plus d'apporter des correctifs et améliorations mineurs. Déjà, le Season Pass n'est plus disponible à l'achat, car tout son contenu vient d'être rendu gratuit pour tout le monde. Les neuf cartes, les trois armes, les trois démons jouables et tout le reste peuvent donc être utilisés sans frais, par tout le monde.



De plus, en ligne, fini le contenu à débloquer aléatoirement, la progression a été revisitée pour que les éléments de jeu soient débloqués en fonction des niveaux et des défis remplis. Les vétérans pourront choisir de recommencer tout à zéro, ou de conserver leurs items et équipements et de pouvoir simplement débloquer ceux qu'ils n'ont pas eus. D'ailleurs, qu'est-ce qui attend les joueurs ayant trimé des heures dans ces conditions passées ? Ils auront une distinction spéciale, et même un badge Tueur s'ils ont atteint le rang maximum. Et ceux qui avaient payé le Season Pass ? Bah, rien, à priori...



À tout cela, il faut ajouter un nouveau système de runes, de meilleures informations de joueur, et une interface utilisateur remaniée, toutes ces informations et les précédentes étant détaillées ci-dessous. Enfin, dernières annonces : le jeu sera gratuit le temps d'un week-end, à partir du 20 juillet sur Xbox One et PC et du 27 sur PS4, et son prix passe définitivement à 14,99 € au format numérique. Pour faire cours, maintenant, pour ce prix là, vous aurez donc le jeu et son feu Season Pass.



Voir lien source pour connaître tous les détails qu'apporte le patch 6.66.