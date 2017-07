Date de sortie du dvd,blu-ray annoncé pour le 16-18 de ce mois finalement repoussé au 6 septembre, il reste heureusement la vod en vf pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre. Les déçus pourront toujours se consoler avec le tome 4 de resident evil heavenly island qui est sortie début du mois. Le trailer est en allemand car kaze n'a posté que dans cette langue mais le manga est bel est bien en français chez nous.

Like

Who likes this ?

posted the 07/19/2017 at 05:21 PM by hijikatamayora13