Achats/Ludothèque



Vive la VF Vive la VF







Allez hop un petit article "achat" histoire de revenir sur quelques acquisitions pas forcément récentes.J’ai reçu, jeusorti à l’époque uniquement au Japon sur lede laet disponible aujourd’hui en boite grâce à. Ce que j’en pense ? Et bien rien du tout car mane marche plus et j’ai envie de me trancher les veines !!! (une belle snes custom pour jouer aux jeux euro ou jap bordel) Bref je suis bien deg, va falloir que je réinvestisse, bon j’aurai un nouveau jeu à faire quand ce sera fait, c’est déjà ça :/en série animée a conquis je sais quelques personnes ici et voici son OST vinyle. Bien chouette à regarder et à écouter, on retrouve les différentes musiques composées et interprétées paretqui rythmaient la série (non sans dec ?) mais aussi les 2 chansonsetchantées paret ça c’est cool.Le deuxième tome de, bon bah … je trouve ça un peu mieux que le premier mais franchement, c’est encore du gros résumé de la série animée, au moins cette dernière connait quelques fulgurances, ici que dalle, ça déroule sans jamais le moindre soubresaut, la moindre excitation. L’arc Trunks qui commence semble néanmoins partir sur de meilleures bases (même si là encore, l’animée s’en sort mieux je trouve), à voir pour la suite quoi mais je reste sceptique sur la pertinence de ce manga.Encore un peu de musique au format CD cette fois-ci avec la quatrième OST de, celle dédiée au deuxième film,(le film Asgard quoi). Et oui avec le décès récent de, je me replonge dans ses compositions et en profite pour compléter ma collection.J’avais envie d’en faire un article au moment de sa sortie mais la flemme l'a emportée, un hors-sérieconsacré à la sagaqui date de Mai dernier. 115 pages à dévorer pour les fans de la série.