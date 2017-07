Ah le gamecube ! une de mes consoles favorites !!!En vracs quelques jeux que j'ai possédé :Luigi's mansion (Day one baffe graphique)Mario sunshineWave race blue storm (cette physique de l'eau !)Metroid prime 1 et 2The legend of zelda wind wakerBaten kaitosF zero GXTales of symphoniaResident evil rebith, 0 et 4Star fox adventuresStar wars rogue squadron 2Fire emblem path of radiancePikminMGS the twin snakesEternal darknessSoulcalibur 2 en jap(vive le freeloader)Viewtiful joe en japDonkey konga en japFinal fantasy crystal chroniclesIkaruga en USNaruto gekito ninja taisen 2 en japSplinter cellMario kart double dashBurnout 1 et 2 (le 2 le meilleur de tous)Beach spikers (les parties à 4)Tony Hawk's Pro Skater 3Spider-ManBloody Roar : Primal FuryNeed for Speed UndergroundCaptain Tsubasa: Ougon Sedai no ChousenPlus d’un an et demi d’enquête et de recherches ont été nécessaires à Mathieu pour la réalisation de cet ouvrage de référence sur la console 128 bits de Nintendo.Elle a succédé à la Nintendo 64, source de division au sein des joueurs et précédé une Wii à l’approche extrêmement grand public. Elle a surpris par son design atypique, bluffé les joueurs par ses graphismes avant-gardistes, provoqué nombre de nuits blanches et marqué le retour des éditeurs japonais en force. Petite par sa taille, grande par sa puissance, la GameCube a une place bien à part dans le cœur des joueurs, avec une logithèque variée et abondante en hits exclusifs.Après son annonce en tant que projet Dolphin, la GameCube marque l’entrée de Nintendo dans l’univers du média numérique. L’Anthologie GameCube rend hommage à cette machine étonnante à travers un ouvrage inédit, unique et superbe.