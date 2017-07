Les Soldes d’été sont de retour sur le PlayStation Store, avec une très grande sélection de jeux PS4, PS3 et PS Vita disponibles jusqu’au 16 août.Economisez jusqu’à 60% sur des jeux comme Battlefield 1, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, EA SPORTS FIFA 17, Ratchet & Clank, TEKKEN 7 et bien d’autres…Si vous êtes à la recherche de DLCs, vous pouvez aussi retrouver Bloodborne The Old Hunters, le Season Pass de Fallout 4, de Middle-earth: Shadow of Mordor, et de Tom Clancy’s The Division entre autres…Et sur PlayStation VR, retrouvez Batman: Arkham VR, Robinson: The Journey, Until Dawn: Rush of Blood, et PlayStation®VR Worlds.La liste des Soldes d’été est très grande, donc nous avons dans cette article une sélection de jeux pour chaque catégorie. La liste complète des remises est disponible sur la page Soldes d’été du PlayStation Store avec tous les prix !Quelques exemples pour la PS4 :- Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ à 14.99€- Mirror's Edge™ Catalyst à 6.99€ (PS+)- Assassin's Creed® Syndicate à 14.99€- Rime à 23.49€ (PS+)- No Man's Sky à 14.49€- Limbo + Inside à 8.99€- Abzû à 6.99€...