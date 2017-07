La vidéo étrange qui nous donnait rendez-vous pour le 19 juillet était donc finalement un teaser pour un site très étrange qui nous donne à son tour rendez-vous pour le 26 juillet http://www.pokemon.jp/special/mystery/ Outre la musique des ruines alpha , qui ne veut plus sortir de ma tête , le site ( entièrement en japonais ) nous apprend qu'il y'a un lien entre les UC , arceus , giratina , les zarbis , giratina , neitram etc ( je posterais la traduction d'une personne de jvc en commentaire ) A noter que gamefreak vient d'inventer le principe du teaser de teaser

posted the 07/19/2017 at 12:15 PM